بأوامر ملكية.. تفاصيل التغييرات الجديدة على صلاة التراويح في الحرم المكي

أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تعديلات جديدة على إقامة صلاة التراويح بالمسجد الحرام.









وشملت التعديلات تخفيف التسليمات بالصلاة إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.









من جانبه، قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن الهدف من التخفيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمواجهة كورونا، مع التأكيد على أهمية استمرار إقامة شعيرة القيام وختم القرآن الكريم في الحرمين الشريفين، وأن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.









وأكد أنه سيتم تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه حيث إن الدعاء من أنجح الوسائل لكشف البلاء، مشيدا بحرص قيادة المملكة على تطبيق الشريعة بحزمة من الإجراءات الاحترازية.



