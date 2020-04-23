بسبب كورونا.. 5 نصائح تساعدك في التخلص من القلق والتوتر

قالت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي، إن إعلان

فيروس كورونا

وباء، فرض علي العالم الحجر الصحي في منازلهم والعديد من الناس فقدوا جزءا من مصدر الدخل، كما أن عدد الوفيات يصل إلى

ألف

حالة يوميا، ومن الصعب أن

ترى

كل هذه الأحداث دون أن تصاب ببعض الشعور بالكآبة أو القلق النفسي والتوتر.