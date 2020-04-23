بسبب كورونا.. 5 نصائح تساعدك في التخلص من القلق والتوتر

قالت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي، إن إعلان فيروس كورونا وباء، فرض علي العالم الحجر الصحي في منازلهم والعديد من الناس فقدوا جزءا من مصدر الدخل، كما أن عدد الوفيات يصل إلى ألف حالة يوميا، ومن الصعب أن ترى كل هذه الأحداث دون أن تصاب ببعض الشعور بالكآبة أو القلق النفسي والتوتر.
وأضافت سالى الشيخ، أن هناك أعراض قلق ظهرت على بعض الأشخاص نتيجة الأحداث التى نعيشها بسبب فيروس كورونا، وأبرزها...
الصداع
العصبية أو التوتر
صعوبة في التركيز
التعب
قلة الصبر
الارتباك و الإحساس بتوتر العضلات
وفى هذا السياق، كشفت استشارى الطب النفسي بعض النصائح التي تساعدك فى التخلص من القلق والتوتر:
-النظر للحياة بنظرة إيجابية حتي في لحظات الفشل
- فكر نفسك دائما أن الأمور سوف تتحسن وكل ما عليك فعله إلي أن تمر الأزمة أن تتعامل معاها منتصرا علي مخاوفك وقلقك.
- ممارسة الرياضة والأكل الصحي سوف يساعدك علي تحسين مزاجك وصحتك النفسية
- شتت انتباهك عن ما يزعجك من أخبار سلبية
- الحفاظ علي روتين يومي ناجح