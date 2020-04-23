يرفع المناعة وينقص الوزن.. اكتشف فوائد زيت حبة البركة

يمتلك زيت حبة البركة فوائد مذهلة في تقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض لكن ما لا يعلمه كثيرون أنه فعال في إنقاص الوزن.









وذكر موقع "organicfacts" أن زيت زيت حبة البركة يساعد في إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي حيث تعمل فيتامينات B في هذا الزيت على بدء عملية التمثيل الغذائي للطاقة في الجسم، مما يساعد على زيادة حرق الدهون الزائدة.









يمكن أن يساعد ذلك على حرق سعرات حرارية أكثر من التى يتم استهلاكها، مما يؤدي إلى فقدان الوزن تدريجيًا.









يضاف إلى هذا فإن زيت الحبة السوداء قادر على كبح الشهية مما يمنع من استهلاك كميات كبيرة من الطعام وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن الزائد.





ولاستخدام زيت حبة البركة طريقة رائعة للبقاء على المسار الصحيح في انقاص الوزن ولا يغنى استخدامه عن النظام الغذائي الخاص بإنقاص الوزن.



