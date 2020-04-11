اكتشف أضرار الإكثار من المسكنات الأفيونية .. أبرزها ضعف المناعة

دائما نبحث أوقات الألم عن علاج فعال يخلصنا من الشعور بالوجع الشديد أيا كانت النتائج، لكن علينا الانتباه جيدا ومعرفة الآثار الجانبية لمثل هذه الأدوية والمسكنات قبل تناولها.





ومن أشهر وأقوى مسكنات الألم الأدوية المصنعة من المواد الأفيونية، حيث تحجب الإشارات العصبية التي تنقل مشاعر الألم إلى الدماغ ، مما يجلب مشاعر الراحة.





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ووفقا لما ذكره موقع " webmd " يقوم الأطباء عادة بإعطاء الأدوية الأفيونية الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية حديثة أو إصابة مؤلمة أو يعيشون مع حالة خطيرة طويلة المدى مثل السرطان ،لذا فإن هذه المسكنات لاتستخدم إلا في الضرورة القصوى.





تشمل مسكنات الألم الأفيونية الشائعة مجموعة كبيرة من الادوية والمسكنات مثل :ميبيريدين ، أو ديميرول، و مورفين.





وتسبب المسكنات الأفيونية مجوعة كبيرة من الآثارالجانبية،مثل: الإمساك هو الأكثر شيوعًا ، ويؤثر على كل من يتناوله تقريبًاوتسبب مجموعة كبيرة من الاعراض الاخرى ، وهى:

غثيان

النعاس

دوخة

الحكة أو التعرق

كآبة

ضعف جهاز المناعة

الإدمان ، مما يعني أنك تريد الاستمرار في تناول هذه الأدوية حتى عندما لا تكون بحاجة إليها بعد الآن

تناول كميات كبيرة من المسكنات الأفيونية يمكن أن يوقف التنفس.



