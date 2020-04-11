AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اكتشف أضرار الإكثار من المسكنات الأفيونية .. أبرزها ضعف المناعة

السبت 11/أبريل/2020 - 11:55 م
اسماء محمد
دائما نبحث أوقات الألم عن علاج فعال يخلصنا من الشعور بالوجع الشديد أيا كانت النتائج، لكن علينا الانتباه جيدا ومعرفة الآثار الجانبية لمثل هذه الأدوية والمسكنات قبل تناولها.

ومن أشهر وأقوى مسكنات الألم الأدوية المصنعة من المواد الأفيونية، حيث تحجب الإشارات العصبية التي تنقل مشاعر الألم إلى الدماغ ، مما يجلب مشاعر الراحة. 

اقرأ أيضا 

ووفقا لما ذكره موقع "webmd " يقوم الأطباء عادة بإعطاء الأدوية الأفيونية الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية حديثة أو إصابة مؤلمة أو يعيشون مع حالة خطيرة طويلة المدى مثل السرطان ،لذا فإن هذه المسكنات لاتستخدم إلا في الضرورة القصوى.

تشمل مسكنات الألم الأفيونية الشائعة مجموعة كبيرة من الادوية والمسكنات مثل :ميبيريدين ، أو ديميرول، ومورفين.

وتسبب المسكنات الأفيونية مجوعة كبيرة من الآثارالجانبية،مثل: الإمساك هو الأكثر شيوعًا ، ويؤثر على كل من يتناوله تقريبًاوتسبب مجموعة كبيرة من الاعراض الاخرى ، وهى: 
غثيان
النعاس
دوخة
الحكة أو التعرق
كآبة
ضعف جهاز المناعة
الإدمان ، مما يعني أنك تريد الاستمرار في تناول هذه الأدوية حتى عندما لا تكون بحاجة إليها بعد الآن
تناول كميات كبيرة من المسكنات الأفيونية يمكن أن يوقف  التنفس. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تضاعف معدل تعاطي الهيروين في الولايات المتحدة منذ عام 2002

بدون أدوية.. تخلصي من آلام الدورة الشهرية بمكونات في مطبخك

مرض أنهى حياة مبارك.. 10 أعراض لـ قصور الكلى.. الضغط المرتفع والمسكنات أبرزها.. و4 طرق للتشخيص

رانيا حسن: اعتياد تناول المسكنات أولى خطوات دخول دائرة الإدمان.. فيديو

توقف عنها فورا.. 5 عادات تضعف المناعة وتهددك بـ كورونا

ممارسات منزلية تساهم في زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

عداد كورونا.. الصحة: ارتفاع أعداد المصابين لـ 1939 حالة وتسجيل 146 وفاة

تركي آل الشيخ يعلق على انضمام أحمد فتحي لنادي بيراميدز

صوفينار تثير الجدل بملابس البحر المثيرة.. شاهد

إخص عليكوا.. ريهام سعيد تهاجم أهالى شبرا البهو بعد منع دفن طبيبة كورونا.. شاهد

مؤامرة على الفرعون| هل يغدر كلوب بـ محمد صلاح من أجل مواطنه

وفاة الملحن خالد عادل بعد تدهور حالته الصحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأقتراب الجمعة العظيمة.. طريقة عمل الفول النابت بوصفة مختلفة

قبعات غريبة.. رضوى الشربيني بإطلالة غير متوقعة رفقة ابنتيها

بفستان ستان قصير.. درة تشعل إنستجرام برفقة هنا الزاهد.. شاهد