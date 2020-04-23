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مرأة

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:13 ص
طريقة عمل الفول
طريقة عمل الفول المدمس
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هاجر هانئ
الفول المدمس من الأطباق التى يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص فى وجبة السحور خلال شهر رمضان، وذلك لأنها تساهم فى الشعور بالشبع.

لذا نقدم لكم طريقة عمل الفول المدمس من مطبخ الشيف منال العالم ..

1كيلوفول منقوع
1/2كوب عدس أصفر
1/2 كوب أرز مصري
 1حبة طماطم
1ملعقة كبيرةعصير ليمون
1لترماء

طريقة  تحضير الفول المدمس
انقعي الفول في الماء لمدة 8 ساعات على الاقل. (أو انقعيه ليلة كاملة قبل الطهى)
صفي الفول من ماء النقع، ثم ضعي الفول فى الدماسة، اضيفي الأرز، العدس، الطماطم، عصير الليمون والماء.
ضعي الدماسة على نار متوسطة لمدة حوالى 5 ساعات لينضج الفول تماما.
وزعي الفول المدمس في أطباق التقديم، قدميه ساخنا.

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