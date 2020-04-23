تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس

الفول المدمس من الأطباق التى يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص فى وجبة السحور خلال شهر رمضان، وذلك لأنها تساهم فى الشعور بالشبع.





لذا نقدم لكم طريقة عمل الفول المدمس من مطبخ الشيف منال العالم ..





1كيلوفول منقوع

1/2كوب عدس أصفر

1/2 كوب أرز مصري

1حبة طماطم

1ملعقة كبيرةعصير ليمون

1لترماء





انقعي الفول في الماء لمدة 8 ساعات على الاقل. (أو انقعيه ليلة كاملة قبل الطهى)

صفي الفول من ماء النقع، ثم ضعي الفول فى الدماسة، اضيفي الأرز، العدس، الطماطم، عصير الليمون والماء.

ضعي الدماسة على نار متوسطة لمدة حوالى 5 ساعات لينضج الفول تماما.

وزعي الفول المدمس في أطباق التقديم، قدميه ساخنا.



