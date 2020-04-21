ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك

ورق العنب من الأطباق المفضلة و المحببة لدى الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، فيتمتع ورق العنب بمذاقه اللذيذ و الشهى بالإضافة إلى ذلك يتمتع بأحتوائه على الفيتامينات و العناصر الغذائية التى يحتاجها جسم الأنسان.
وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول ورق العنب، وأبرزها ...
-زيادة نشاط الكبد
- تنشيط الدورة الدموية وتنظيم عمل القلب
- مفيد لمرضي السكر حيث أنه أحادي السكريات
- مفيد لمرضي الروماتيزم والنقرس لأنه يساعد الجسم علي التخلص من الأحماض العضوية الناتجة عن تناول البروتين
- يحمي من نقص المناعة
- يمنع الجلطات ومضاد لالتهابات لما يحتويه من مركبات الفلافونيد
- يساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي والدوسنتاريا وانحباس البول ويخفف الم الزائدة الدودية
- ملطف للرشح والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب اللثه والأسنان
- مقاوم للإدمان لأنه يحتوي علي مركب يقوم بعملية غسل الدم
- تقليل الوزن حيث انه يحتوي علي سكر أحادي يستطيع الكبد اختزانه فلا يتحول إلي صورة دهون في الجسم
- يحد من تصلب الشرايين وتقليل نسبة الكولسترول الضار
-يدمر نمو الخلايا السرطانية ويحد من انتشارها