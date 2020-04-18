كورونا فى أسبوع.. عالمة فلك: سينتهي فى مصر بحلول أغسطس.. وتضارب بين العلماء حول الصيام يضر أم يفيد الجهاز المناعي.. وهل جثث الموتى تصيب بـ كورونا

يعيش العالم خلال هذه الأيام، حالة من الهلع والفزع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم، لذا يبحث دائما الكثيرون عن المعلومات الصحيحة التى تحميهم من الإصابة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا المستجد فى العالم، انتشرت الكثير من الدراسات العلمية وتصريحات الأطباء التى تكشف عن كيفية التعامل مع وفى ظل انتشار وباءالمستجد فى العالم، انتشرت الكثير من الدراسات العلمية وتصريحات الأطباء التى تكشف عن كيفية التعامل مع كورونا ، وعلى عكس ذلك كثرت أيضا الشائعات والمعلومات التى كان أغلبها غير صحيح.





أبرز الدراسات العلمية حول فيروس كورونا خلال الأسبوع



-كشف مكتب الإحصاءات الوطنية لإنجلترا في تقرير له أن أعداد المصابين من الرجال بفيروس كورونا هو ضعف أعداد النساء، وذلك بعد أن تم إجراء البحث عن 3372 حالة وفاة في بريطانيا، وجد المكتب الوطني للإحصاء أن معدل الوفيات بين الرجال الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا كان 97.5 حالة وفاة لكل 100.000 من السكان.





وكان معدل وفيات النساء أقل بكثير، حيث بلغ 46.6 حالة وفاة لكل 100.000.





- وجدت دراسة أن التبرع بالدم يمكن أن يساعد مصابي فيروس كورونا على الشفاء، قال مايكل جوينر، دكتوراه في الطب أستاذ التخدير في Mayo Clinic، إن هناك فرصة كبيرة لإنقاذ مرضى فيروس كورونا المستجد، عن طريق الحصول على الأجسام المضادة من دم الأصحاء، كما أنه تم استخدام العلاج النقابي لمكافحة العديد من الفيروسات الأخرى، بما في ذلك الإيبولا، ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارز)، وإنفلونزا "الطيور، وإنفلونزا H1N1، وخلال جائحة إنفلونزا عام 1918، كما أفاد باحثون صينيون عن خمسة مرضى يعانون من أمراض حرجة، وعولجوا بالبلازما النقاهة بعد تلقيهم أدوية مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات، يمكن لثلاثة منهم مغادرة المستشفى بعد 51-55 يومًا، وكان اثنان في حالة مستقرة في المستشفى بعد 37 يومًا من نقل الدم، وتعافوا من فيروس كورونا المستجد، وفي دراسة أخرى لعشرة مرضى مصابين بأمراض شديدة، اختفت الأعراض أو تحسنت في جميع العشرة في غضون يوم إلى 3 أيام بعد نقل الدم.





- زعمت دراسة جديدة أنه يمكن انتشار فيروس كورونا من خلال حذائك في حين أن أكبر احتمال للإصابة بالفيروس هو من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، فإن تقرير دراسة نشر في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يدعي أن الأحذية يمكن أن تكون حاملات فعالة للغاية للفيروس التاجي، وكان احتواء الفيروس أعلى بكثير لعينات مسحة الأرضية، وقد يكون ذلك بسبب الجاذبية وتدفق الهواء مما تسبب في استقرار معظم قطرات فيروس كورونا على الأرض.





- أظهرت دراسة نشرت في مجلة الجهاز التنفسي الأوروبية، أن المدخنين والأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن قد يكون لديهم مستويات مرتفعة من إنزيم يسمى ACE-2 ، والذي يساعد فيروس كورونا على دخول الخلايا في رئتيهم، حيث يتكاثر، وكشف الدراسة أن السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم والحالات المزمنة الأخرى كعوامل تجعل الناس عرضة لـ فيروس كورونا، وهو المرض الذي يسببه الفيروس التاجي الذي اجتاح العالم.









من جانب آخر، أثارت بعض التصريحات جدلا حول فيروس كورونا المستجد وكان أهمها



- يحسم الدكتور هانى الناظر، أخصائى أمراض الجلدية، الجدل حول الصيام فى رمضان وضعف جهاز المناعة مما يؤدي إلى كثرة انتشار المرض.





وقال: "بصفتي أستاذ وباحث علمي وطبيب بشري بالمركز القومي للبحوث، أقول بوضوح الصيام لا يضعف المناعة بل العكس هو الصحيح، فالصيام يقوي الجهاز المناعي كما أوضحت أحدث الأبحاث العلمية المنشورة في كبريات الدوريات العلمية، أما المرضى فلا صيام لهم".





- كما كشف هانى الناظر، أن تناول الفسيخ والملوحة كارثة بكل المقاييس نظرا لكونهما أكلات غير صحية على الإطلاق وأسماكا فاسدة يتم تخزينها بمياه مالحة لفترات طويلة وتتركز بها البكتريا القاتلة، وذلك بخلاف الرنجة أو البطارخ كونهما أسماكا مطبوخة والتى من الممكن تناولها ولا تسبب أى مشاكل صحية، وأكد أن الشائعات المتداولة بشأن أن الفسيخ سلاح يقوى المناعة ضد كورونا هو كلام غير علمى على الإطلاق، خاصة أن الفسيخ يضعف المناعة ويسبب حالات تسمم كبيرة ونزلات معوية حادة، وزيادة ملوحته تؤثر على القلب وترفع معدلات الضغط.





- قالت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، فى تصريحات لـ موقع "صدى البلد"، إنه من المتوقع أن لا ينتهى فيروس كورونا من كل بلدان العالم فى آن واحد، ولكن بالنسبة لمصر سيكون هناك تحسن فى أواخر شهر يونيو، ولكن من 7 أغسطس ستعود الحياة لطبيعتها بنسبة كبيرة فى مصر.





- كشف الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، حقيقة نقل جيث الموتى بسبب فيروس كورونا نقل العدوى للآخرين.





وأكد مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا ينتقل على السعال والتنفس والجثث لا تفعل ذلك ولكن يجب التعامل بحرص مع الموتى بسبب كورونا بداية من وجودهم فى المستشفيات حتى أماكن الدفن بحرص.





- قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك علامة وعرضا جديدا لمصابي كورونا يظهر أسفل القدم، وأوضح أن الڤيروس يمكن أن يتسبب فى حدوث جليطات صغيرة في أصابع أو بطن القدم تظهر على شكل حبوب أو بثرات، كما نصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع فى الحرارة والتهاب فى الحلق وظهرت عليهم حبوب أو بثور فى القدم، بالقيام بعمل تحليل كورونا.





ظهرت العديد من الشائعات والمعلومات الطبية غير الصحيحة منذ انتشار فيروس كورونا والتى كان أبرزها

- كشفت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الخاص، أن تناول المضادات الحيوية لا يقضي على الفيروسات كما يزعم البعض، فهو لا يقضي إلا على العدوى الجرثومية، بينما أشارت الأبحاث إلى فيروس كورونا سببه فيروس، فإن المضادات الحيوية لا تقضي عليه و لا ينبغي استعمال المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا أو علاجه.





- تداول البعض أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي له دور فعال فى الوقاية من العدوى بـ فيروس كورونا المستجد، ولكن كشفت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمى، أنه لا توجد أي بيّنة على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد، وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه توجد بيّنات محدودة على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يساعد في الشفاء من الزكام بسرعة أكبر، ومع ذلك لم يثبت أن غسل الأنف بانتظام يقي من الأمراض التنفسية أو من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





- نفت منظمة الصحة العالمية هذه المعلومة، وأكدت أن تجربة كتم النفس لا تدل على الإصابة بفيروس كورونا بل يمكن أن تسبب ضيق تنفس.





- من أبرز الشائعات التي دارت حول فيروس كورونا المنتشر خلال الفترة الماضية، أنه يصيب كبار السن فقط، ولكن أثبتت الأبحاث أن فيروس كورونا يصيب جميع الأعمار حتى الأطفال.





- تداول العديد من الأشخاص أن شرب كمية كبيرة من الخمر أو الكحول يمنع الإصابة بفيروس كورونا





وأجابت منظمة الصحة العالمية فى تغريدة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن شرب الكحول لا يحميك من التهاب فيروس كورونا



