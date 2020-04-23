كوارث صحية .. التهاب اللثة قد يصيب بمرض الزهايمر

كشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية عن دراسة جديدة بموقع Science Advances تقول إن صحة الأسنان واللثة مرتبط بصحة وسلامة أجزاء الجسد البعيدة عن الفم فارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام نبض القلب يرتبط أحيانا بمشكلات تتعلق بضرس العقل.
وتابعت خلال منشور لها على مواقع التواصل الإجتماعي أن اللثة الدامية الملتهبة قد تكون سببًا لمرض الزهايمر والتهاب الأسنان قد يسبب مشاكل الجهاز الهضمي.
وأردفت أن التهاب اللثة قد يؤدي إلى تكاثر الجراثيم في الفم، ومن ثم تنتقل إلى مجرى الدم لتستقر في الأوعية الدموية وتلحق بها الضرر.
ويزيد من احتمالية التعرض إلى نوبة قلبية وإذا ظهرت مشكلات في الأنياب، فلابد من فحص الكبده وكيس الصفراء، كما أن الناب في الفك الأعلى يمكن أن يؤثر على العين.
وتابعت خلال منشور لها على مواقع التواصل الإجتماعي أن اللثة الدامية الملتهبة قد تكون سببًا لمرض الزهايمر والتهاب الأسنان قد يسبب مشاكل الجهاز الهضمي.
وأردفت أن التهاب اللثة قد يؤدي إلى تكاثر الجراثيم في الفم، ومن ثم تنتقل إلى مجرى الدم لتستقر في الأوعية الدموية وتلحق بها الضرر.
ويزيد من احتمالية التعرض إلى نوبة قلبية وإذا ظهرت مشكلات في الأنياب، فلابد من فحص الكبده وكيس الصفراء، كما أن الناب في الفك الأعلى يمكن أن يؤثر على العين.