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أخبار العالم

مفاجأة.. سد النهضة معرض للانهيار

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال الخبير السوداني أحمد المفتي، في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية اليوم الخميٍس، إن سد النهضة سيكون له آثار كارثية على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفتي، وهو خبير في مجال المياه، كان عضوا بالوفد السوداني الخاص بمفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا لكنه غادر الوفد السوداني، نتيجة إدراكه للمخاطر التي يمثلها السد.

ولفت الخبير السوداني إلى أن السد الإثيوبي سيكون له آثار سلبية على السودان أيضا، كما أن السد به عيوب ومعرض للانهيار.

وشدد المفتى على أن سد النهضة يمثل انتهاكا لحقوق الانسان، مشيرا إلى انه ينتهك حق الشعب السوداني في الحياة.
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