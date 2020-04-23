AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادي الزمالك يهنئ الجماهير بمناسبة حلول شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:24 م
صدى البلد
Advertisements

وجه محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئة لجماهيره بمناسبة حلول شهر رمضان.

ياتي هذا خلال نشر صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ومعلقًا عليها "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة ...❤️".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد تعليق نشاط الرياضه اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما اخري 

ووضع الحهاز الفني للفريق الأبيض برنامجا جديدا خلال شهر رمضان 


ويبدأ البرنامج التدريبي للاعبين بدءا من غد علي ان يخوض اللاعبون التدريب علي فترتين صباحا ومساء تحت اشراف كارتيرون عبر الفيديو

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاء شهر رجب

أمين الفتوى يوضح علامات قبول الصيام

فضل شهر رمضان.. 13 مكافأة ربانية للصائمين

فضل صيام شهر رمضان .. 12 فائدة عظيمة تعرف عليها

فضل شهر رمضان وفوائد صيامه.. أمور يتجاهلها كثيرون

كيفية استقبال شهر رمضان الكريم .. فيديو جديد لدار الإفتاء

ترشيحاتنا

طريقة عمل الفول المدمس.. 3 وصفات مختلفة

جربها ولن تندم.. 15 فائدة لإضافة الليمون لفنجان القهوة

بهذه الطريقة تغلبت الأسر السعودية على غيابهم عن صلاة التراويح بالمساجد

الحكومة: فتح المولات طوال الأسبوع والجمعة والسبت حتى 5 مساء

بعد شائعات فتح المساجد وإقامة التراويح.. الأوقاف تصدر حزمة من المحاذير والتنبيهات بشأن المساجد في رمضان

فتح المساجد الكبرى.. تكليف من وزير الأوقاف بسرعة إنهاء كبائن التعقيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل إصابة 4 نمور و3 أسود بفيروس كورونا في حديقة حيوان بـ نيويورك

بالكمامة والجوانتي.. بوسي شلبي تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة سوداء