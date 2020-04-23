نادي الزمالك يهنئ الجماهير بمناسبة حلول شهر رمضان

وجه محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئة لجماهيره بمناسبة حلول شهر رمضان.



ياتي هذا خلال نشر صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ومعلقًا عليها "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة ... ".



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد تعليق نشاط الرياضه اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما اخري



ووضع الحهاز الفني للفريق الأبيض برنامجا جديدا خلال شهر رمضان



ويبدأ البرنامج التدريبي للاعبين بدءا من غد علي ان يخوض اللاعبون التدريب علي فترتين صباحا ومساء تحت اشراف كارتيرون عبر الفيديو