أحمد كريمة: يجوز إخراج زكاة الفطر لغير المسلمين من أهل الكتاب

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك دراسات معاصرة تشيرا إلى أن الجهاد في سبيل الله عزوجل اوسع من جهاد الحرب ويشمل مناحي مختلفة للحياة وكل ما فيه منفعة عامة للدولة.





وأضاف كريمة، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نور النبي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن المنافع العامة يشملها الجهاد، ويمكن دفع أموال في ميزانية الدولة وسداد ديون للدولة، متابعا أنه أيضا توجيه أموال للعمال غير المنتظمين وكله يدخل في سبيل الله.





وتابع أنه يمكن إنشاء مستشفيات وشراء أدوية ومعقمات في سبيل الله، مشيرا إلى أن الشافعي أجاز أن تدفع زكاة عيد الفطر لأهل الكتاب من الفقراء.





وأشار إلى أن سيدنا عمر رضي الله عنه وجد رجلا يهوديا مسنا يتسول في الشوارع وجعل له أموالا، مؤكدا أنه يجوز إخراج زكاة الفطر لغير المسلمين من أهل الكتاب.