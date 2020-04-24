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حكم الصيام في زمن جائحة كورونا.. مفتي الديار المصرية يجيب.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:22 م
شوقي علام
شوقي علام
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عادل نصار

أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على حكم الدين في الصيام في زمن وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد


وقال شوقي، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نور النبي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الحمعة، إن الصوم واجب على كل حالة واحد من أركان الإسلام الخمس، موضحا أن التشريع الاسلامي يقول بأن الصوم ركن من أركان الاسلام واجب على كل مسلم قادر وليس عنده عذر من الاعذار ونتخلى عنه عن طريق ضبط الشرع وفي حالات معينة.


وأكد أن أي فتوة لا يجب أن تخرج إلا بعد التدقيق،  والتفاصيل مهمة في أزمة كورونا المستجد، متابعا :"هل بالفعل هذا الفيروس يمكن أن يؤثر على الصوم كما أثرت على صلاة الجماعة، وينبغي أن نفهم المسألة والواقع وذهبنا لأهل الاختصاص وهم من يوضحوا لنا الأمور.


وأكمل أنه اجتمعنا في دار الافتاء المصرية مع لجنة عالية من الأطباء مختصة بشأن فيروس كورونا وجلسنا لمدة ساعة، ووجدنا أن الأطباء يقولوا أن الصوم ليس عائقا مع الفيروس ولكن الصيام يعين في إيجاد مناعة للإنسان ويحصنه ضد الفيروس.


وباء على هذا الأمر يأتي الحكم في الشرعي في الصيام والذي أكد أن الصوم واجب ولا تزول هذه الصفة إلا في حالة وجود عذر.

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