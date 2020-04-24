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شاهد.. بكاء هستيري من غادة عادل بعد عذاب غير طبيعي من رامز جلال

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:54 م
صدى البلد
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عادل نصار

وقعت الفنانة غادة عادل، في مقلب برنامج الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية الفنان. 


دخلت الفنانة غادة عادل في نوبة بكاء هستيري، بسبب حالة الخوف والهلع الذي تسبب فيه رامز جلال، في المقلب، قبل أن تصرخ بشدة من الخوف.


وخلال المقلب، دخل جلال، بشكل صادم بعد أن قطع صورة له كان يقف خلفها، وظهر فاجأة أمام غادة عادل، التي كانت تجلس على كرسي مخصص للمقلب، الأمر الذي تسبب في إصابتها بالذهول.

 

فيما جاوبت عادل، عن سؤال بشأن الطلاق، قائل :"الطلاق الجواز والخلفة كلها حاجات موجودة في حياتنا ومفيهاش مشاكل وبشوفها عادية، وعملي لم يأخذني من أولادي وهم لا يعتبروني أمهم والعلاقة بيننا جيدة".



وأضافت الفنانة، أن لديها خمسة أبناء، فيما سخر رامز جلال منها، قائلا :"أرنبة قعدة معانا".


وقام رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.


 وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.


 

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