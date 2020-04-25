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رياضة

الكاف يدرس استئناف أبطال أفريقيا والكونفدرالية في هذا الموعد

السبت 25/أبريل/2020 - 04:03 ص
أبطال أفريقيا
أبطال أفريقيا
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نور عادل
كشفت تقارير صحفية مغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سيقرر استئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في سبتمبر المقبل.

وأكدت صحيفة المنتخب المغربية أن بعض المصادر من "كاف" رجحت أن تختتم منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في سبتمبر المقبل على أبعد تقدير.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن إقامة دورين النصف النهائي والمباراة النهائية قبل هذا الموعد سيكون صعبًا بالنظر إلى أن أغلب الدول الأفريقية مددت الحجر الصحي بجانب إغلاق المجال الجوي وبالتالي عودة المنافسات المحلية بالدول الأفريقية ستكون مع نهاية شهر يوليو.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عن تأجيل مباريات دور نصف النهائي بجانب المباراة النهائية من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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