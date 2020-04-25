الكاف يدرس استئناف أبطال أفريقيا والكونفدرالية في هذا الموعد

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سيقرر استئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في سبتمبر المقبل.





وأكدت صحيفة المنتخب المغربية أن بعض المصادر من "كاف" رجحت أن تختتم منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في سبتمبر المقبل على أبعد تقدير.





وأضافت الصحيفة المغربية، أن إقامة دورين النصف النهائي والمباراة النهائية قبل هذا الموعد سيكون صعبًا بالنظر إلى أن أغلب الدول الأفريقية مددت الحجر الصحي بجانب إغلاق المجال الجوي وبالتالي عودة المنافسات المحلية بالدول الأفريقية ستكون مع نهاية شهر يوليو.



