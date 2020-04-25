تعرف على معني الارقام المكتوبة على بطارية السيارة ونصائح قبل شرائها

نصائح قبل شراء بطارية السيارة :
1- البطارية مثلها مثل الكاوتش يجب ان يكون تاريخ انتاجها جديد ولا يتعدي 6 اشهر لأنه كلما زاد تاريخ الانتاج قلت مدة صلاحية البطارية
2– تجنب تركيب بطارية برقم امبير اعلي من الرقم الموصي بة لسيارتك
3- تجنب الماركات المقلدة مجهولة الهوية لانها كفيلة بأشعال النار في سيارتك لاقدر الله
4- احرص علي حصولك علي الضمان و فاتورة الشراء لتستطيع ارجاعها عند ظهور مشاكل بها
6- لا تتجاهل المراجعة الشهرية علي دفتر الضمان حتي لايسقط الضمان و لماتبعة البطارية بشكل دوري للمحافظة عليها
أعراض تلف بطارية السيارة :
1– وجود صدأ او تلف بأقطاب البطارية
2– ظهور انتفاخ في البطارية
3– ظهور مشاكل في الدينمو الموجود بالسيارة
4– صعوبة في تشغيل المحرك
5- شعورك بضعف عام في الكهرباء خصوصا اثناء تشغيل التكييف و النور العالي
AH , Amp-hour تعني الامبير او القدرة الفعلية التي تخرجها البطارية و يجب الانتباة لها جيدا حتي لا تقوم بتركيب رقم غير موصي بة لسيارتك مما قد ينتج عنة تلف في كمبيوتر و كنترول السيارة .