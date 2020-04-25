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سيارات

تعرف على معني الارقام المكتوبة على بطارية السيارة ونصائح قبل شرائها

السبت 25/أبريل/2020 - 10:18 ص
بطارية السيارة
بطارية السيارة
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اشرف عطية
من اكثر الاشياء استهلاكا في السيارة هما البطارية والكاوتش و قد تناولنا في موضوع سابق كيفية اختيار كاوتش لسيارتك و ماذا تعني الارقام المدونة علية و سنتاول في موضوعنا اليوم كيفية اختيار افضل بطارية لسيارتك و ماذا تعني الارقام المدونة عليها و اعراض تلفها و كيفية المحافظة عليها .

نصائح قبل شراء بطارية السيارة :

1- البطارية مثلها مثل الكاوتش يجب ان يكون تاريخ انتاجها جديد ولا يتعدي 6 اشهر لأنه كلما زاد تاريخ الانتاج قلت مدة صلاحية البطارية

2– تجنب تركيب بطارية برقم امبير اعلي من الرقم الموصي بة لسيارتك

3- تجنب الماركات المقلدة مجهولة الهوية لانها كفيلة بأشعال النار في سيارتك لاقدر الله

4- احرص علي حصولك علي الضمان و فاتورة الشراء لتستطيع ارجاعها عند ظهور مشاكل بها

6- لا تتجاهل المراجعة الشهرية علي دفتر الضمان حتي لايسقط الضمان و لماتبعة البطارية بشكل دوري للمحافظة عليها


أعراض تلف بطارية السيارة :

1– وجود صدأ او تلف بأقطاب البطارية

2– ظهور انتفاخ في البطارية

3– ظهور مشاكل في الدينمو الموجود بالسيارة

4– صعوبة في تشغيل المحرك 

5- شعورك بضعف عام في الكهرباء خصوصا اثناء تشغيل التكييف و النور العالي


معني الرموز المكتوبة علي بطارية السيارة :

 AH , Amp-hour تعني الامبير او القدرة الفعلية التي تخرجها البطارية و يجب الانتباة لها جيدا حتي لا تقوم بتركيب رقم غير موصي بة لسيارتك مما قد ينتج عنة تلف في كمبيوتر و كنترول السيارة . 

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