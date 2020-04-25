تعرف على معني الارقام المكتوبة على بطارية السيارة ونصائح قبل شرائها

نصائح قبل شراء بطارية السيارة :



1- البطارية مثلها مثل الكاوتش يجب ان يكون تاريخ انتاجها جديد ولا يتعدي 6 اشهر لأنه كلما زاد تاريخ الانتاج قلت مدة صلاحية البطارية

2– تجنب تركيب بطارية برقم امبير اعلي من الرقم الموصي بة لسيارتك



3- تجنب الماركات المقلدة مجهولة الهوية لانها كفيلة بأشعال النار في سيارتك لاقدر الله



4- احرص علي حصولك علي الضمان و فاتورة الشراء لتستطيع ارجاعها عند ظهور مشاكل بها



6- لا تتجاهل المراجعة الشهرية علي دفتر الضمان حتي لايسقط الضمان و لماتبعة البطارية بشكل دوري للمحافظة عليها







أعراض تلف بطارية السيارة :

1– وجود صدأ او تلف بأقطاب البطارية

2– ظهور انتفاخ في البطارية

3– ظهور مشاكل في الدينمو الموجود بالسيارة

4– صعوبة في تشغيل المحرك

5- شعورك بضعف عام في الكهرباء خصوصا اثناء تشغيل التكييف و النور العالي





