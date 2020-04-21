تعرف على معنى الرموز و الأرقام المكتوبة على الكاوتش

عند ذهابك لشراء كاوتش لسيارتك تجد أرقاما مدونة علي الاطار ولا تعلم على ماذا تدل هذه الأرقام ففي هذا السياق نطرح عليكم ماذا تعني الأرقام المدونة على الاطار وإلي ماذا يشير كل رقم .

مثلًا الرقم 250/60

الرقم 250 يشير إلى عرض الكاوتش بالملي.

الرقم 60 يشير إلى المسافة بين الجنط والأرض وسمك الإطار.

الرقم 16 هو قياس الجنط نفسه.

الحرف W يرمز إلى السرعة القصوى للإطار.

ATBR 2013

الرقمان المتواجدان على اليسار (هنا مثلًا 20) يشير ان إلى الأسبوع الذي تم تصنيع الإطار فيه.

الرقمان المتواجدان على اليمين (هنا مثلًا 13) يشيران إلى السنة التي تم تصنيع الإطار فيها 2013.

40 PSI

هذا الرمز يشير إلى نسبة الضغط القصوى التي يتحملها الإطار (في هذه الحالة 40 PSI). ملاحظة : عندما تقرر الكشف على ضغط هواء العجلات، إحرص على أن تكون تلك الأخيرة باردة لأن ارتفاع الحرارة يؤدي إلى زيادة الهواء داخل الإطار.

اذا اردت ان تعرف ما هي القياسات اللازمة لسيارتك فستجد مطبوع ملصع علي قائم السيارة مدون علية قياس الجموط المناسب و قياس الكاوتش و مقاسة المناسب و يجب الاهتمام بهذة الارقام لتضمن افضل صورة لأستهلاك الوقود و لسلامة العفشة .