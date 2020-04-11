مميزات ملء النيتروجين في الإطارات بدلا من الهواء



نهتم دائما بالعناية بسياراتنا ولا ندري كيف نعتني بها اقصي عناية و خصوصا الاطارات لانها اهم جزء في السيارة فنسمع كثيرا من المهتمين بمجال السيارات ان النيتروجين افضل من الهواء و البعض الاخر يؤكد ان الهواء افضل في هذا السياق نرطح عليكم مميزات النيتروجين بعد ما قمنا بالتواصل مع خبراء في توكيلات سيارات كبيرة في مصر .





بالطبع النيتروجين افضل من الهواء لعدة اسباب اهمها الاتي :







1- يطيل من عمر الكاوتش لانة لا يتفاعل مع المطاط



2- لا يتأثر بدرجات الحرارة مثل الهواء



3- يجعل الاطار غير قابل للأنفجار



4- يحافظ علي الجنوط من الصدأ لانة عكس الهواء لا يقوم بتكوين بخار و ماء



5- يقلل من حدوث بلونات الهواء التي تنتج عن الحفر و المطبات

