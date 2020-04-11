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سيارات

مميزات ملء النيتروجين في الإطارات بدلا من الهواء

السبت 11/أبريل/2020 - 03:50 ص
النيتروجين في الاطارات
النيتروجين في الاطارات
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اشرف عطية
نهتم دائما بالعناية بسياراتنا ولا ندري كيف نعتني بها اقصي عناية و خصوصا الاطارات لانها اهم جزء في السيارة فنسمع كثيرا من المهتمين بمجال السيارات ان النيتروجين افضل من الهواء و البعض الاخر يؤكد ان الهواء افضل في هذا السياق نرطح عليكم مميزات النيتروجين بعد ما قمنا بالتواصل مع خبراء في توكيلات سيارات كبيرة في مصر .

بالطبع النيتروجين افضل من الهواء لعدة اسباب اهمها الاتي : 

1- يطيل من عمر الكاوتش لانة لا يتفاعل مع المطاط

2- لا يتأثر بدرجات الحرارة مثل الهواء

3- يجعل الاطار غير قابل للأنفجار

4- يحافظ علي الجنوط من الصدأ لانة عكس الهواء لا يقوم بتكوين بخار و ماء

5- يقلل من حدوث بلونات الهواء التي تنتج عن الحفر و المطبات

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