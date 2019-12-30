خرافات وحقائق حول تأثير ضبط الإطارات على استهلاك الوقود

يبحث دائما مالكو السيارات عن حيل وطرق لتوفير إستهلاك الوقود داخل مركباتهم.
ولكن قد يواجه البغض خلطا في بعض تلك الحيل، مثل استخدام وقود أعلي نقاوة و جودة لتقليل الإستهلاك وتوفير للمال.
وتعد ضبط الإطارات أشهر طريقة يمكن للسائق بها توفير الوقود، والذي يظهر بشكل ملحوظ في حال وجود خلل او اهمال في ضبط الاطارات بشكل منتظر.
لذا فالإطارات تحتاج بشكل منتظم لضبط الهواء بداخلها، نظرا لما تسببه الاطارات الفارغة من حمل وزيادة مقاومة علي السيارة.
في صدد ذلك نشرت قناة "CNN" تقريرا سابقا عن الخرافات المتعلقة بتوفير الوقود داخل السيارة.
وتحدث التقرير بشكل مكثف عن لجوء بعض السائقين لزيادة الهواء بشكل كبير داخل الإطارات، ظنا منهم بتقليل المقاومة لتوفير الوقود.
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ولكن التقرير أكد أن جميع الدراسات تؤكد علي عدم صحة ذلك السلوك، ويتحتم فقط ملء الاطارات بشكل متساوٍ، دون الحاجه لملئها زياده عن الحد.
كما يحذر الخبراء في مجال السيارات من خطورة ملء الاطارات بالهواء بشكل زائد عن الحد، حيث يتسبب ذلك في ضعف قدرة المكابح.
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ولكن قد يواجه البغض خلطا في بعض تلك الحيل، مثل استخدام وقود أعلي نقاوة و جودة لتقليل الإستهلاك وتوفير للمال.
وتعد ضبط الإطارات أشهر طريقة يمكن للسائق بها توفير الوقود، والذي يظهر بشكل ملحوظ في حال وجود خلل او اهمال في ضبط الاطارات بشكل منتظر.
لذا فالإطارات تحتاج بشكل منتظم لضبط الهواء بداخلها، نظرا لما تسببه الاطارات الفارغة من حمل وزيادة مقاومة علي السيارة.
في صدد ذلك نشرت قناة "CNN" تقريرا سابقا عن الخرافات المتعلقة بتوفير الوقود داخل السيارة.
وتحدث التقرير بشكل مكثف عن لجوء بعض السائقين لزيادة الهواء بشكل كبير داخل الإطارات، ظنا منهم بتقليل المقاومة لتوفير الوقود.
أقرا أيضا| كيف تكشف التلاعب في عداد السيارة المستعملة قبل شرائها؟
ولكن التقرير أكد أن جميع الدراسات تؤكد علي عدم صحة ذلك السلوك، ويتحتم فقط ملء الاطارات بشكل متساوٍ، دون الحاجه لملئها زياده عن الحد.
كما يحذر الخبراء في مجال السيارات من خطورة ملء الاطارات بالهواء بشكل زائد عن الحد، حيث يتسبب ذلك في ضعف قدرة المكابح.
أقرا أيضا| نصائح لقيادة آمنة عند انتشار الضباب.. فيديو