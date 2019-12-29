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سيارات

نصائح لقيادة آمنة عند انتشار الضباب.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:25 ص
خالد محيي الدين
يواجه السائقون دائما مشاكل عند قيادة السيارات في فصل الشتاء، ولكن الضباب يمثل أكبر عقبة لقائدي السيارات.

في حال اضطررت لقيادة سيارة في الطقس السيئ عند انتشار الضباب، يجب عليك اتباع تلك النصائح.

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-أهم نصائح القيادة بشكل عام هي الالتزام بسرعة معقوله تتيح لك تفادي أخطاء الآخرين، خاصة في وقت الضباب الذي يصعب خلاله الرؤية.

-يجب أيضا ترك مسافة كافية مع السيارات الأخرى والرصيف، حتى لا تستطيع رؤية الطريق.

-إطفاء المصابيح العالية والاستعانة بمصابيح الشبورة الصغيرة، للحصول علي رؤية أفضل.

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-احرص علي تشغيل جميع أضواء السيارة، حتى يتمكن السائقون الآخرون من رؤية سيارتك، ويفضل تشغيل وضع الانتظار لتكون تنبيها للسيارات الأخرى.

وينصح الخبراء بضرورة عدم القيادة في حال تعذر الرؤية في الطقس السيئ، أو زيادة انتشار الضباب.

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