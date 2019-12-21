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سيارات

5 شائعات عن السيارات الكهربائية مخالفة للحقيقة.. تعرف عليها

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:59 م
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
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خالد محيي الدين
تنتشر العديد من الشائعات والملعومات المغلوطة حول السيارات الكهربائية، في ظل طرحها داخل مصر.

ولكن الشركات المصنعة والمسئولة عن تصميم وسائل امان الخاصة بالسيارات الكهربائية تشير لمقاييس مختلفة حول أمان تلك السيارات.
في صدد ذلك نرصد لكم في التقرير التالي مجموعة من الشائعات التي تروج حول السيارات الكهربائية.

-تأتي أولى تلك الشائعات حول قوة وتسارع السيارات الكهربائية، والتي كسرتها الشركات الكبري المتخصصة في تلك المركبات مثل مرسيدس وتيسلا.

حيث قام تلك الشركات بإطلاق شاحنات قوية وسيارات رياضية تفوق قوة مثليتها التي تعمل بالوقود.


-يخشي الكثير من المقبلين علي شراء السيارات من اقتناء المركبات الكهربائية، نظرا لقلة اماكن الشحن الخاصة بها في مصر.

لكن ذلك غير صحيح حيث قامت الدولة المصريه ومجموعة من الشركات بتوفير اماكن شحن مخصصه للسيارات الكهربائية داخل العديد من المدن والمناطق الحيوية، فضلا عن تزود طرق السفر السريعة بمحطات شحن متطورة للغاية.



-اتقان الشركات المصنعة للسيارات الفارهة صناعة السيارات الكهربائية لا يعني بالضرورة أن كل السيارات الكهربائية باهظة الثمن، نظرا لدخول التكنولوجيا الاسياوية في ذلك المجال المتطور، من خلال طرح سيارات اقتصادية قد يصل بعضها لثمن أقل من التي تعمل بالوقود.

-كون السيارة كهربائية بالكامل لا يعني انها ستتعرض لماس كهربائي او مشاكل حال قيادها في الأجواء الشتوية الماطرة أو عند غسلها بالماء.

حيث تقوم الشركات المصنعة لتلك البطاريات بعزلها بشكل جيد، لتفادي تلفها او تعرضها لاي مشاكل بسبب الماء.

إذا كنت فكرت بالفعل في اقتناء سيارة كهربائية يجب ايضا ان تتعرف علي عيوبها الخطيرة التي قد تواجهك.







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