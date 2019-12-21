5 شائعات عن السيارات الكهربائية مخالفة للحقيقة.. تعرف عليها

تنتشر العديد من الشائعات والملعومات المغلوطة حول السيارات الكهربائية، في ظل طرحها داخل مصر.





ولكن الشركات المصنعة والمسئولة عن تصميم وسائل امان الخاصة بالسيارات الكهربائية تشير لمقاييس مختلفة حول أمان تلك السيارات.

في صدد ذلك نرصد لكم في التقرير التالي مجموعة من الشائعات التي تروج حول السيارات الكهربائية.

-تأتي أولى تلك الشائعات حول قوة وتسارع السيارات الكهربائية، والتي كسرتها الشركات الكبري المتخصصة في تلك المركبات مثل مرسيدس وتيسلا.

حيث قام تلك الشركات بإطلاق شاحنات قوية وسيارات رياضية تفوق قوة مثليتها التي تعمل بالوقود.





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-يخشي الكثير من المقبلين علي شراء السيارات من اقتناء المركبات الكهربائية، نظرا لقلة اماكن الشحن الخاصة بها في مصر.

لكن ذلك غير صحيح حيث قامت الدولة المصريه ومجموعة من الشركات بتوفير اماكن شحن مخصصه للسيارات الكهربائية داخل العديد من المدن والمناطق الحيوية، فضلا عن تزود طرق السفر السريعة بمحطات شحن متطورة للغاية.



