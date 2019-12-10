لقاء السحاب.. تحدي الجر بين سيارتي تيسلا المصفحة وأقوى شاحنات فورد

تخضع شاحنة تيسلا الجديدة "tesla cybertruck" للعديد من اختبارات القوة، خاصة بعد إطلاق شركة "تيسلا" لها الشهر الماضي.



وخضعت شاحنة تيسلا "tesla cybertruck" لعدد من اختبارات التحمل والقوة، حيث أعلنت الشركة في وقت سابق عن قوة السيارة وتحملها لأصعب الظروف، فضلا عن كونها واقية من الرصاص.



وعلى الرغم من حجم ووزن الشاحنة الهائل فأعلى فئة من"tesla cybertruck" مزودة بـ٣ محركات كهربائية وتمكنها من الوصول لسرعة من ٠-١٠٠ في أقل من ٢.٩ ثانية فقط، كما انها تستطيع قطع مسافة أكثر من ٧٥٠ كم من الشحنة الواحدة.



ولكن الشاحنة تيسلا تخضع لأول مرة لأختبار الجر الصعب مع أقوى شاحنات شركة فورد "Ford f150" ذات المحرك القوي ب8 إسطوانات وقوة تصل لـ 282 حصان.



وتمكنت الشاحنة تيسلا من اجتياز تحدي الجر ببراعة شديدة.