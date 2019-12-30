كيف تكشف التلاعب في عداد السيارة المستعملة قبل شرائها؟





يواجه المقبلون علي شراء السيارات المستعملة أزمة في الثقة في المركبات التي يقومون بفحصها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات الحديثة وتضخم تكالف صيانتها.





يعد التلاعب في عداد الكليومترات الخاص بالمسافة التي قطعتها السيارة، أكثر ما يقوم البعض بالتلاعب به، بهدف الحصول علي سعر أفضل خلال بيع سيارتهم المستعملة.





في صدد ذلك ينشر لكم موقع "صدي البلد" مجموعة من النصائح الهامة التي تمكنك من كشف تلاعب عداد السيارة.





-في حال إقباله علي شراء سيارة حديثة لم يمر على إنتاجها أكثر من عامين.





يتحتم عليك مراجعة حالة الإطارات وتاريخها، نظرا لعدم حاجة مالكها لتغيير الإطارات خلال تلك الفترة.





كما يمكنك ملاحظة التأكل الموجود علي دواستي الوقود والفرامل، والتي تثبت استهلاك السيارة لمسافات طويلة.





-يجب عليك أيضا مقارنة حالة المحرك وقطع غيار السيارة الأصلية التي تظهر عليها علامات التلف نتيجة مشي السيارة لمسافات طويلة عكس ما يظهره عداد المركبة.





وفي حال السيارات الجديده التي لم يمر علي إنتاجها أكثر من عامين لن يحتاج ملاكها في الأغلب لتغيير قطع غيار أساسية داخل السيارة، فضلا عن ضرورة مقارنة حالة السيارة والمحرك الخاص بها بعداد المسافة.













-يلجئ بعض ملاكي السيارت لصيانة سيارتهم في التوكيل او مركز صيانة متخصص بديلا عن الورش الفنية التقليدية، ما يتيح لهم تقديم فواتير وجداول صيانة خلال بيع السيارة.





وينصح في تلك الحالة بمراجعة تلك الجداول للتأكد من كفاءة السيارة، بعض القطع لا تحتاج لتغيير أو استبدال إلا بمرور فترة طويلة على استعمالها.





ومع تطور عمليات النصب الخاصة بالتلاعب بعداد السيارة، يظهر بعض الورش ومراكز الصيانة التي تقدم خدمة الكشف علي عداد السيارة والتأكد من سلامة وعدم التلاعب به، ما يحتم عليك زيارتها قبل شراء سيارة مستعملة.





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