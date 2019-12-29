نصائح لحماية سيارتك من الصدأ في فصل الشتاء

يواجه الكثير من مالكي السيارات مشاكل كبيرة بسبب انتشار الصدأ علي هيكل السيارة، ويتسبب في ضعف الهيكل.
ما يدفعهم بعد ذلك لصرف مبالغ طائلة لعلاج ذلك الصدأ ووقف انتشاره علي هيكل المركبة.
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في صدد ذلك ننشر لكم في التقرير التالي مجموعة من النصائح الهامة لحماية السيارة وعلاجها من الصدأ.
-يجب في البداية الاهتمام بنظافة السيارة بشكل كبير، خاصة خلال فصل الشتاء والاجواء الماطره.
وتتسبب الامطار والطين المتراكم علي هيكل السيارة في انتشار الصدأ علي سطحها.
-حاول تغطيه السيارة بغطاء شتوي خاص، لحمايتها من الرطوبة.
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-الاهتمام الكامل بمعالجه الخدوش البسيطة علي سطح السيارة، نظرا لكونها البوابة الاولي لانتشار الصدأ.
-ولكن اذا اصيبت سيارتك بالصدأ يتحتم عليك سرعه فحص ذلك الصدأ ومعالجته عند احد المراكز او الورش المختصه، حتي لا ينتشر ويتسبب في تآكل الهيكل المعدني.
ما يدفعهم بعد ذلك لصرف مبالغ طائلة لعلاج ذلك الصدأ ووقف انتشاره علي هيكل المركبة.
أقرا أيضا| نصائح لقيادة آمنة عند انتشار الضباب.. فيديو
في صدد ذلك ننشر لكم في التقرير التالي مجموعة من النصائح الهامة لحماية السيارة وعلاجها من الصدأ.
-يجب في البداية الاهتمام بنظافة السيارة بشكل كبير، خاصة خلال فصل الشتاء والاجواء الماطره.
وتتسبب الامطار والطين المتراكم علي هيكل السيارة في انتشار الصدأ علي سطحها.
-حاول تغطيه السيارة بغطاء شتوي خاص، لحمايتها من الرطوبة.
أقرا أيضا| الابتكارات لا تتوقف.. طريقة جديدة لحماية السيارة من السرقة باستخدام الهاتف
-الاهتمام الكامل بمعالجه الخدوش البسيطة علي سطح السيارة، نظرا لكونها البوابة الاولي لانتشار الصدأ.
-ولكن اذا اصيبت سيارتك بالصدأ يتحتم عليك سرعه فحص ذلك الصدأ ومعالجته عند احد المراكز او الورش المختصه، حتي لا ينتشر ويتسبب في تآكل الهيكل المعدني.