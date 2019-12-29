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سيارات

جيسون ستاثام وفان ديزل | أبرز نجوم هوليوود القائدين لسياراتهم في الأفلام | شاهد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:37 م
نجوم يأدون مطارات
نجوم يأدون مطارات السيارات بانفسهم في الأفلام
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خالد محيي الدين
يحرص العديد من الفنانين على تقمص الشخصية التي يقومون بادائها في أفلامهم، لكونها اهم عوامل النجاح في عالم الفن.

ولكن مشاهد مطاردات السيارات تعد الأخطر، التي يقوم بها بعض النجوم بأنفسهم.

يرصد لكم موقع "صدى البلد" أبرز نجوم هوليوود الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم في الأفلام.

"جيسون ستاثام" يعد أبرز نجوم هوليوود واكثرهم شهره في أفلام الأكشن، خاصة مشاهد مطاردات السيارات بــ "BMW" التي قام ببعض منها خلال مجموعة "Transporter".



-"توم كروز" يتمتع بلياقة بدنية كبيرة تتيح له قيادة الدراجات النارية والسيارات في أفلام الأكشن الخاصة به، خاصة مع ولعه بعالم السيارات.

فيملك "توم كروز" احد اكبر مجموعات السيارات في هوليوود.



-"كيانو ريفيز" معروف بقدرته على تعلم وأداء الخدع والحركات السريعة في أفلام الأكشن الخاصة به، وقد برز في سلسلة أفلامه الأخيرة "John wick" بعمل بعض المشاهد بسيارته.

-"دانيال كريج" حرص على قيادة سيارة "أستون مارتن" الشهيرة بالعميل "007"، وذلك خلال تصويره أفلام "James bond".

-"فان ديزل" يمثل أسطورة في عالم السيارات، والذي يصر دائما علي تصوير مشاهد مطاردات السيارات الخطيرة بنفسه في سلسلة "Fast and furious"، وهو ما مثل له شهره كبيره في أفلام الأكشن.


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