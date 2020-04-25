10 عادات في رمضان تجعلك أكثر عرضه لفيروس كورونا

يأتي شهر رمضان هذا العام مع ازمة فيروس كورونا ولذلك يجب ان نكون علي وعي كامل والتوقف عن العادات الخاطئة العشرة لتناول الطعام في رمضان والتي تقلل المناعة وتجعلك اكثر عرضه للاصابة ب فيروس كورونا يجب تجنبها خاصة مرضي السكر والسمنة





١ـ تناول كميات كبيرة من الأطعمة في الافطار تزيد عن ١٥٠٠ سعر حراري

٢ـ تناول كمية عالية من النشويات في الافطار والسحور كالخبز والرز والبطاطس والمكرونة

٣ـ تناول الحلويات المحملة بكميات عالية من السكر بعد الافطار كالكنافة والبقلاوة

٤ـ تناول العديد من الوجبات الصغيرة snacks بين الافطار والسحور

٥ـ تناول الطعام بسرعة شديدة فإشارات الشبع تأخذ حوالي ٣٠ دقيقة حتي يستجيب المخ لها..مما يؤدي الي التخمة او تناول كمية كبيرة من الطعام اكثر بكثير من حاجة الجسم

٦ـ تناول السحور مبكرًا مما قد يؤدي لانخفاض السكر في الدم في الفترة بين العصر والمغرب

٧ـ تناول كمية كبيرة من النشويات البسيطة ذات خاصية رفع السكر high glycemic index carbohydrates كالاطعمة المصنعة من الدقيق الأبيض أو تناول السكر كما في المشروبات والعصائر المحتوية علي السكر

٨ـ تحمير الطعام في السمن المصنوع من الزيوت المهدرجة (السمن الصناعي) وهو من أشد الأطعمة خطورة علي القلب وتكفي جرامات يومية منه لارتفاع نسبة حدوث جلطات القلب والدماغ

٩ـ الإكثار من شرب المشروبات التي تحتوي علي الكافيين مثل الشاي والقهوة والكوكاكولا فالكافيين مادة مدرة للبول وتزيد من احتمال الجفاف والعطش الشديد اثناء الصيام

١٠ـ الاستعاضة عن شرب الماء بشرب العصائر والمشروبات الغازية