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مرأة

استشارة.. نصائح خاصة للحامل للوقاية من فيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 11:06 ص
نصائح خاصة للحامل
نصائح خاصة للحامل للوقاية من فيروس كورونا
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لمياء الياسين - هاجر هانئ
مناعة المرأة خلال فترة الحمل تصبح ضعيفة نظرا لسحب الجنين كل الفيتامينات والعناصر المهمة الموجودة بجسم الأم، مما يضعف من قوة جهازها المناعي والتصدى الأمراض، وبالأخص فيروس كورونا المستجد.

قدم الدكتور محمد منير، استشارى أمراض النساء والتوليد، فى برنامج الاستشارة المذاع على موقع "صدى البلد"، مجموعة من النصائح التى تساعد فى المرأة الحامل فى الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأبرزها..

- غسل اليدين بعناية بالماء والصابون لمدة 20 ثانية 
- عدم المخالطة والالتزام بالبقاء فى المنزل قدر المستطاع
- استخدام مطهرات اليد 
- ارتداء الكمامة والجوانتى 

وقال استشارى أمراض النساء والتوليد، إنه في حال اضطرت المرأة الحامل للخروج وزيارة الطبيب للمتابعة والاطمئنان على صحتها وصحة الجنين، فلابد من مراعاة بعض الأمور أهمها؛ ارتداء الكمامة منذ خروجها من المنزل، واستخدام مطهرات اليد إذا لمست يدها أى مسطحات.

كما نصح بعدم دخول المنزل بالحذاء الذى تم ارتداؤه عند زيارة الطبيب أو المستشفى و تركه خارج المنزل، والتخلص أيضا من الجوانتى قبل دخول البيت.

وأشار محمد منير إلى أن الوقاية بالغذاء أمر ضرورى بالنسبة للحامل، فينصح بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تقوى جهاز المناعة مثل الفاكهة والخضراوات.

ويمكنك من خلال الفيديو التالى معرفة معلومات أكثر عن كيفية وقاية المرأة الحامل من فيروس كورونا.
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