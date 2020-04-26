العلماء يتوصلون إلى تحديد طفرات في الجين المسبب للبدانة

تمكن علماء أمريكيون من تحديد الطفرات في الجين الذي يشفر نوعًا معينًا من البروتين في الدماغ ترتبط بسمنة الطفولة الشديدة لأنها تتحكم في عادات الأكل.





ويساعد بروتين مستقبلات الميلانوكورتين 4 (MC4R) في الدماغ على تنظيم توازن طاقة الجسم عن طريق التحكم في كمية الطاقة المخزنة على شكل دهون، ترتبط الطفرات في الجين الذي يشفر بروتين (MC4R) بالسمنة لدى الأطفال وأشكال أخرى.





وقال الدكتور "ريموند ستيفنز"، الأستاذ في جامعة (جنوب كاليفورنيا) الأمريكية، ومدير (معهد بريدج) التابع لجامعة (كاليفورنيا ميشيلسون للعلوم البيولوجية المتقاربة) "يعتقد الكثير من الناس أن السمنة هي خيار أسلوب الحياة..هذا ليس صحيحًا في جميع الحالات، فبعض الأشخاص لديهم طفرات في هذا الجين، وإذا كانت لديهم طفرات في هذا الجين، لا يستطيع الكثير التحكم في أكلهم. هذا المستقبل هو الذي يسبب هذه المشكلة في الدماغ، وغالبًا ما ترتبط السمنة الشديدة بقضايا صحية أخرى".





وأظهرت البيانات الحديثة حول الفيروس التاجي أن البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والذين يعانون من السمنة الشديدة هم من بين الأكثر تضررًا من المرض ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.





وتمكن العلماء في جامعة (ميتشيجان) الأمريكية من تحديد بنية بروتين (MC4R)، حيث استطاعوا رؤية كيفية ارتباط هذه البنية بجزيئات الدواء الأخرى والتفاعل معها.



