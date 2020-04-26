AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم صهريج ابن النبيه الأثري بالإسكندرية

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:07 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعلنت منطقة وسط الإسكندرية عن تطهير وتعقيم صهريج بن النبية الأثري بحديقة نوبار باشا بالشلالات والمسجلة بالقرار رقم ١٠٣٥٧ لسنة ١٩٥١ والذي يوجد فيها مقر العاملين لمنطقه وسط الأثرية.


وقال محمد متولي، مدير منطقة آثار الإسكندرية، أن ذلك يأتي في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وأوضح متولي، أنه سبق وأن قامت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي على مدار هذا الشهر بتطهير وتعقيم عدد من المواقع الأثرية بالمدينة، منها طابية باب رشيد بحدائق الشلالات القبلية.


وأضاف أنه تم أيضا تطهير وتعقيم البرج الشرقي داخل استاد الإسكندرية، وقلعة قايتباى بحي الجمرك، ومنطقة كوم الناضورة الأثرية بمنطقة اللبان والمعبد اليهودي بمحطة الرمل ومبني مركز التحكم بمنطقة أبو مينا الأثرية ببرج العرب.


وتم أيضا تطهير وتعقيم  الحمام الشمالي والحمام المزدوج، وكنيسة المدفن، وقبر القديس مينا والكنيسة المعمودية، ودور الضيافة والقرية السكنية، وكنيسة البازيليكا الكبري وغيره من المواقع الأثرية بمنطقة أبو مينا الاثرية، والبالغ مساحتها الف فدان
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم صهريج ابن النبيه الأثري بالإسكندرية
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم صهريج ابن النبيه الأثري بالإسكندرية
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم صهريج ابن النبيه الأثري بالإسكندرية
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم صهريج ابن النبيه الأثري بالإسكندرية
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم صهريج ابن النبيه الأثري بالإسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور

«آثار الإسكندرية» تعلن تطهير وتعقيم قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية.. صور

الانتهاء من أعمال تعقيم منطقة كوم الناضورة الأثرية في الإسكندرية

شاهد.. استمرار أعمال تطهير وتعليم المقاصد الأثرية

تطهير منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية لمواجهة انتشار كورونا.. صور

تطهير 3 مواقع أثرية في الإسكندرية لمنع انتشار فيروس كورونا.. صور

ترشيحاتنا

بعد خدشهم الحياء.. أبطال إعلان قطونيل مهددون بالحبس والغرامة

أمير كرارة يوجه رسالة لـ أحمد صلاح حسني حول مسلسل الفتوة عبر تويتر

فك شفرة كورونا.. بريطانيا تتحرك لاستعادة الحياة الطبيعية بسرعة

صاحب قصيدة أزرق.. وفاة الشاعر ميدو زاهر

الإفتاء توضح خطأ يقع فيه البعض عند الإفطار

مرتضى منصور يقطع علاقته بقناة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التمر هندي والفحم وتسخين الخبز.. 3 عادات كارثية تجنبها في رمضان

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور

اغسلها بعد السحور.. 7 أضرار لإهمال تنظيف الأسنان في رمضان