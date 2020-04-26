لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم صهريج ابن النبيه الأثري بالإسكندرية

أعلنت منطقة وسط الإسكندرية عن تطهير وتعقيم صهريج بن النبية الأثري بحديقة نوبار باشا بالشلالات والمسجلة بالقرار رقم ١٠٣٥٧ لسنة ١٩٥١ والذي يوجد فيها مقر العاملين لمنطقه وسط الأثرية.









وقال محمد متولي، مدير منطقة آثار الإسكندرية، أن ذلك يأتي في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".







وأوضح متولي، أنه سبق وأن قامت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي على مدار هذا الشهر بتطهير وتعقيم عدد من المواقع الأثرية بالمدينة، منها طابية باب رشيد بحدائق الشلالات القبلية.









وأضاف أنه تم أيضا تطهير وتعقيم البرج الشرقي داخل استاد الإسكندرية، وقلعة قايتباى بحي الجمرك، ومنطقة كوم الناضورة الأثرية بمنطقة اللبان والمعبد اليهودي بمحطة الرمل ومبني مركز التحكم بمنطقة أبو مينا الأثرية ببرج العرب.









وتم أيضا تطهير وتعقيم الحمام الشمالي والحمام المزدوج، وكنيسة المدفن، وقبر القديس مينا والكنيسة المعمودية، ودور الضيافة والقرية السكنية، وكنيسة البازيليكا الكبري وغيره من المواقع الأثرية بمنطقة أبو مينا الاثرية، والبالغ مساحتها الف فدان