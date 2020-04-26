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رياضة

الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. كلوب يتواصل مع والد مبابي

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:26 م
كيليان مبابي
كيليان مبابي
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محمد السعيد
تواصل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مع والد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، لإقناعه بأهمية انتقال نجله إلى الريدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن يورجن كلوب أجرى مكالمة هاتفية بوالد كليان مبابي لإقناعه بأن ليفربول سيكون الوجهة الأفضل لـ مبابي، خلال الصيف المقبل".

وأضافت الصحيفة أن يورجن كلوب يرى أن كيليان مبابي هو البديل الأمثل للنجم السنغالي ساديو ماني، الذي قد ينتقل إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، سيكلف مبابي ليفربول حوالي 250 مليون جنيه إسترليني، لكن ليفربول، نظريًا، سيستخدم مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني من بيع ماني لتمويل معظم الصفقة.

وفي حال انتقال كيليان مبابي إلى ليفربول مقابل 250 مليون جنيه إسترليني، سيصبح اللاعب الفرنسي، أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وكان ساديو ماني أعلن مؤخرا أنه لا ينوي الرحيل عن ليفربول،  إلا إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، دون سواه.
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