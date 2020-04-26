الحكومة: معدل النمو سيصل إلى 4.2% بنهاية 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن أزمة كورونا غير مسبوقة وتتسم بعدم اليقين، مؤكدة أن الحكومة بدأت في وضع عدد من السيناريوهات لما بعد كورونا.







وأضافت الوزيرة في بيان، اليوم الأحد، أن الاقتصاد المصري كان في أفضل حالاته قبل أزمة كورونا، لافتة إلى أن تأثير هذه الأزمة على القطاعات ليس بنفس النسبة، ولدينا القدرة والمرونة للعودة مرة أخرى، لافتة إلى أن هناك قطاعات تأثرت قليلا مثل الزراعة والاتصالات.







وأشارت إلى أن هناك عددا من السيناريوهات وضعتها الحكومة للعمل لما بعد كورونا، مشيرة إلى أنه بنهاية العام سوف يصل المعدل إلى ٤.٢٪؜، لافتة إلى أن الحكومة تعمل على هذه السيناريوهات مع المجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص.





