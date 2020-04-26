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رئيس الوزراء يكشف موعد انتهاء فترة الحظر وعودة فتح مجالات العمل.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:00 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الجهود الكبيرة التى قامت بها الحكومة المصرية منذ بدء جهود الإصلاح الاقتصادى، جعلت جميع المؤسسات تدعم مصر نظرا لكون تجربتها الاقتصادية مثالا يحتذى به فى دول العالم النامية.

وكشف رئيس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر صحفي لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية،  أن الحكومة المصرية تأمل أن تكون التوقعات بعودة فتح مجالات العمل، وفك الحظر بداية من شهر يونيو والتعافى من تداعيات فيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية  أخذت جميع الإجراءات ضد فيروس كورونا، مع وضع خطوات استباقية لتجنب الاقتصاد المصرى أى خسائر.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية، ويكشف رئيس الوزراء عن عدد من الأرقام الاقتصادية الجديدة في ظل وجود فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قد عقد مؤخرأ مؤتمر صحفى للإعلان أيضأ عن مستجدات  الوضع الحالى لفيروس كورونا فى ظل قدوم شهر رمضان .
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