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أخبار العالم

العراق يعيد 210 مواطنين علقوا في مصر بسبب كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إعادة 210 مواطنين عراقيين كانوا عالقين في مصر، إلى بلادهم، وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بلدان العالم للحد من تفشي فيروس كورونا. 


وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "سفارة جمهوريّة العراق لدى القاهرة تُسيّر الرحلة الاستثنائيّة الثالثة عشر إلى بغداد على متنها 210 مُسافِرين بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية".


وأضاف: "كما تم تسيير رحلة استثنائية إلى بغداد على متنها 192 مسافرا عراقيا كانوا عالقين في ماليزيا بسبب الإجراءات المتعلقة بوباء كورونا".


وتابع: "سفارة جمهورية العراق لدى دمشق وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي سيرت رحلة استثنائية إلى بغداد".


وقال إن على متنها 143 عراقيا كانوا عالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل.
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