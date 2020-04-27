أما ببقى خايفة بيطمني.. دينا الشربيني تتحدث عن رأي عمرو دياب في لعبة النسيان.. فيديو

عبّرت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها الشديدة بردود الأفعال على مسلسلها الجديد " لعبة النسيان " والذي تخوض به السباق المرضاني الحالي 2020.





قالت دينا، من خلال مداخلة هاتفية على برنامج "القاهرة الأن" مع لميس الحديدي :" الحمد لله مبسوطة جدا بردود الافعال وكل حد في المسلسل تعب اوي الظروف كانت صعبة اوي".





أما عن التشويق في المسلسل قالت :" بحس المصرين بيبقوا بتبقى عايزين يعرفوا ايه اللي في الحلقات الجاية وانه يبقى فيه تشويق .. وانا شخصيا بحب النوع ده من المسلسلات".





كما قالت عن شخصيتها في المسلسل :" الدور قدام فيه حاجات تانية لسة صعبة .. دور مركب بجد هي قدام شوية هتفتكر حاجات كأن رقية كذا شخصية مش شخصية واحدة".





وتابعت قائلة :"التصوير أخد مننا وقت كبير بسبب كورونا .. وانا لو عندي القرار كنت هختار منزلش لاني كنت ببقى مرعوبة وانا نازلة لكننا مضطرين".



