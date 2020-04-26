مسلسل لعبة النسيان الحلقة 3.. دينا الشربيني تواجه أحمد داود

احتل مسلسل لعبة النسيان تريند رقم #1 في مصر على تويتر، وانضم لقائمة الأكثر بحثًا على جوجل وذلك بعد انتهاء حلقته الثانية أمس، لكتشف لنا الحلقة الثالثة مواجهة رقيّة (دينا الشربيني) لشقيق عشيقها التوأم عمرو (أحمد داوود)، ليواجهها بأنها لم تكن لها علاقة رومانسية بأخيه المقتول خالد وهدان (أحمد داوود)، وأن كل ما كُتب في الجرائد كذب، في الوقت الذي استطاعت فيه رقية أن تتذكر أوائل علاقتها بـخالد وهدان، وكيف تعرّف عليها عندما كانت في سن الجامعة، وأكد عمرو بأنه من المستحيل أن يخون أخوه زوجته، بينما ظلت رقية تحاول اكتشاف الحقيقة.





ويدخل يحيى الطفل (أحمد حاتم) في حالة من الانهيار بسبب غياب والدته رقية، والتي تعيش حاليًا في ستوديو صغير كي يساعدها على تذكر الـ 6 سنوات الماضية، بينما تتواصل بشكل يومي مع طبيبتها النفسية بهيرة (إنجي المقدم) والتي أخبرتها أنها كانت تتعالج عندها منذ 3 سنوات، وأنها تعلم الكثير عنها... أكثر من أي شخص آخر، في الوقت الذي تؤكد لعائلة الشيّال أنها اقتربت من جعلها تتذكر، فلحساب منّ تعمل دكتورة بهيرة، لمصلحة رقية أم لعائلة الشيّال.





ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10:00 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.





وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.





يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".