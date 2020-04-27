للوقاية من كورونا.. استمرار حملات التطهير والنظافة بالمراكز والأحياء في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات رش وتطهير ونظافة كافة الشوارع والميادين وكافة المرافق والمنشآت بجميع المراكز والأحياء بمشاركة كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة لافتًا إلى إنه تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لتطهير ونظافة شوارع وميادين قرى الزاوية وريفا ودرنكه أولاد إبراهيم والمطيعة بمركز أسيوط وكافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصرافة الآلي فضلًا عن تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





واستهدفت حملة مكبرة برئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ نظافة وتطهير ورش الشوارع والميادين وكافة المنشآت والمرافق بقرى "الزاوية وريفا ودرنكه وأولاد إبراهيم والمطيعة وطريق "أسيوط - سوهاج" بمركز أسيوط بمشاركة اللواء هشام الطويل رئيس مركز أسيوط بالإستعانة بمعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وفرق الرش والتطهير بالمركز والإستعانة بمعدات الوحدات المحلية وعمال النظافة وتم رفع 50 طن مخلفات من على جانبي طريق أسيوط - سوهاج بقرية المطيعة بالإستعانة بحوالي 12 قلاب استكمالًا لفعاليات حملة "حلوة يا بلدي" لرفع كفاءة الخدمات ومنظومة النظافة واستكمال أعمال التطهير بالكلور لكافة الشوارع والميادين وذلك خلال أوقات الحظر في الفترة المسائية.





كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.





وناشد المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن الخاص بالمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.