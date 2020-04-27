AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام حسن يكشف كواليس انضمامه لـ الأهلي وسر رحيله المفاجئ.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:48 م
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد حسام حسن نجم فريق مصر المقاصة أن فريقي الأهلي والزمالك كان لديهما رغبة حقيقة في ضمه خلال فترة تألقه بفريق المصري. 


وأضاف في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت " أن المصري في ذلك الوقت كان فريقا مثاليا لامتلاكه لاعبين على مستوى عال وتوافر الإمكانيات المادية الكبيرة، مشددا على أنه في مواسمه الأولى مع المصري رفض الرحيل وفضل البقاء. 


وتابع أنه بعد ذلك حدثت بعض الأزمات بينه وبين النادي المصري لذلك قرر الرحيل وقام بالتوقيع على عقد الانضمام للأهلي، كما أنه حصل على مقدم التعاقد من الأهلي. 


وتابع أن مجلس إدارة الأهلي أخبره عقب ذلك بصعوبة انضمامه وأن الجماهير لن تتقبله خاصة أنه قادم من المصري.


وأكمل أن قرر عقب ذلك الاحتراف في البرتغال مشددا على أن الانضمام للاهلي أو الزمالك كان سيضيف له الكثير خلال مشواره.


وأكمل أن ما يحققه أي لاعب في 4 أو 5 مواسم مع أي فريق يتمكن من تحقيقه من موسم واحد بانضمامه للأهلي أو الزمالك.


أما عن انضمامه للمنتخب الأوليمبي فأكد أنه انضم على الرغم من وجود أزمات بينه وبين مسئولي انبي " فريقه السابق" لكن انضم بصحبة محمد صلاح وأحمد حجازي وأحمد عيد عبد الملك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشادة بين مسئولي الأهلي والزمالك.. صلاح محسن يعلن تفاصيل مثيرة في صفقة انضمامه لـ المارد الأحمر

صلاح محسن يدافع عن البدري ويكشف تفاصيل مشاداته مع لاسارتي

تهديد من بيراميدز للموافقة على الرحيل للزمالك.. قفشة يكشف مفاجآت في كواليس انضمامه للأهلي

أحمد دويدار يروي كواليس توقيعه للأهلي وغضب مرتضى منصور منه

محمد صديق: هداف الزمالك عبدالحليم أهلاوي وبركات زملكاوي

شوبير يعلن وجهة أحمد فتحي عقب الرحيل من الأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك معه

ترشيحاتنا

رئيس وزراء اليابان: قريبا .. حكومتنا تنتج علاج لـ فيروس كورونا

الصحة العالمية: نهاية كورونا بعيدة.. وتخفيف إجراءات الإغلاق كارثة

نستلة مصر تشدد على الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعلق العمل بإحدى مصانعها مؤقتا

أخبار ياسمين صبري.. بنطلونها يفضح فبركة رامز مجنون رسمي.. وسعر غير متوقع لحقيبتها

لماذا السفن الحل الأنسب لعودة المصريين العالقين بدول الخليج؟.. البرلمان يجيب

علي جمعة: يوشع بن نون فتى موسى كان نبيا ونزل بأرض مصر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لـ جمبسوت أمينة خليل في برنامج رامز جلال.. صور

بمكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار