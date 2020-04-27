أخبار الرياضة.. صالح جمعة يقترب من الزمالك.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي.. تفاصيل حلقة رامز الممنوعة من العرض لمسؤول أحد الأندية الكبيرة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:
أكد المحترف المصري أحمد عبد الغني، لاعب دبا الفجيرة الإماراتي، أن تشبيهه بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومنتخب الفراعنة، يمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشواره الكروي.
أكد هيثم عرابي مدير إدارة التعاقدات السابق بـ النادى الأهلي، أن انتقال صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة وارد بشدة.
قررت لجنة التخطيط لكرة القدم بالاهلي تأجيل الموقف النهائي للصفقات الخارجية لحين وضوح الرؤية فيما يخص عدد المحترفين الأجانب بناء علي الأزمة المثارة حاليًا مع إتحاد الكرة، ويملك الفريق الأحمر 6 محترفين هم علي معلول وأليو بادجي واليو ديانج وجونيور اجايي ووليد ازارو وجيرالدو.
طالب مجدى عبدالغني رءيس جمعية اللاعبين المحترفين اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بعدم منح النادى الأهلى درع الدورى الممتاز فى حال إلغاء البطولة المحلية.
أرسل النادى الأهلى خطابا رسميا إلى نادى الاتفاق السعودى يطلب فيه الحصول على 100 ألف دولار قيمة القسط الثانى والأخير من صفقة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى النادى السعودى.
كشف أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق عن ظهور مسئول أحد الأندية الكبري مع رامز جلال في إحدى الحلقات عبر برنامجه المقدم في شهر رمضان، "رامز مجنون رسمي".
تلقى الهداف الإيفواري الأسطوري ديدييه دروجبا، نجم تشيلسي السابق، صدمة قوية، بعدما حصل على "صفر" في تصويت لجنة اللاعبين السابقين، في انتخابات اتحاد الكرة بكوت ديفوار، الذي يحلم الفيل الإيفواري برئاسته خلفًا لأوجستين سيدي ديالو.
طالبت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لاعبيها بالاستعداد للعودة للتدريبات الجماعية، قبل استئناف منافسات الموسم الجاري، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
قررت إدارة نادي أهلي جدة السعودي، تأجيل حسم مصير مع ثلاثي الفريق سلمان المؤشر، وياسر المسيليم، ومهند عسيري، الذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الجاري،لحين انتهاء فترة توقف المنافسات الجارية، بسبب فيروس كورونا، وعودة التدريبات الجماعية.
تدرس رابطة المحترفين الإماراتية، عودة منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، بعد إجازة عيد الفطر، بعد توقف البطولة، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.