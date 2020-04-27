أخبار الرياضة.. صالح جمعة يقترب من الزمالك.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي.. تفاصيل حلقة رامز الممنوعة من العرض لمسؤول أحد الأندية الكبيرة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:





أكد المحترف المصري أحمد عبد الغني، لاعب دبا الفجيرة الإماراتي، أن تشبيهه بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومنتخب الفراعنة، يمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشواره الكروي.