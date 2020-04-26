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فن

قمر.. رامز جلال يتغزل في ياسمين صبري بعد المقلب... شاهد

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:14 م
رامز جلال
رامز جلال
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مصطفى كرم
شارك الفنان رامز جلال جمهوره بفيديو من حلقة برنامج رامز مجنون رسمي الكي استضاف فيها الفنانة ياسمين صبري.


وعلق رامز جلال على الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏حمدلله على السلامه يا قمر .. ايوووه يا جدعان  ياسمين صبري في ‎#رامز_مجنون_رسمي".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎يخربيت فقرك يا رامز بجد ههههه"و" ‎مفتري قسما بالله " و" ‏‎حرام عليك يا رامز حد يزعل ياسمين صبري".

ووقعت الفنانة ياسمين صبري، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الاحد والذي يقنع فيه الضحايا بأنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.


ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
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