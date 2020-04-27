AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدير تعاقدات الاهلي السابق: صالح جمعة يقترب من الزمالك فى الميركاتو الصيفي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:48 ص
صالح جمعة لاعب النادي
صالح جمعة لاعب النادي الأهلي
Advertisements
عمرو الحلوانى
أكد هيثم عرابي مدير إدارة التعاقدات السابق بـ النادى الأهلي، أن انتقال صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة وارد بشدة.  

وقال عرابي فى تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك يفاوض صالح جمعة بقوة فى الوقت الحالي من أجل حسم ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف أنه يجب على الأهلي التمسك بصالح جمعة وعدم السماح بانتقاله إلى الزمالك خاصة إنه يعد واحدا من اللاعبين المميزين فى الكرة المصرية نتيجة القدرات الفنية المميزة التى يمتلكها.  


وأشار عرابي، إلى انه فى حال وجود رغبة فى رحيل صالح جمعة فإنه لابد أن يكون على سبيل الإعارة لأحد الأندية وليس على سبيل الرحيل النهائي.  

يذكر أن صالح جمعة يعيش أياما صعبة داخل النادى الأهلي فى الوقت الحالي بعد خروجه بشكل تام من حسابات الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة رينيه فايلر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس رحيله عن الأهلي.. وحقيقة غضبه من مجلس الإدارة والخطيب.. ووجهته المقبلة .. تصريحات جريئة لـ شريف إكرامي

شاهد.. مرتضى منصور يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك مع صالح جمعة

رضا عبد العال يعلن أولى صفقات الأهلي فى الميركاتو الصيفي

أخبار الرياضة| إعلان أولى صفقات الأهلي.. مفاجأة في عقد وليد سليمان.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أحمد حجازي

ترشيحاتنا

أمريكية تكتشف رسالة وداع مؤلمة من زوجها بعد وفاته بسبب كورونا

بملابس عصرية.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة زوجها

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو

بعد ارتدائه قناع واق لساعات.. سائق يفقد الوعي أثناء القيادة ويتعرض لحادث

فى عيد ميلاد سناء يوسف.. عمرها الحقيقى وقصة التعدى على خادمتها جنسيا

رئيس الوزراء يتفقد محور الفريق ابراهيم العرابى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا

بعد ارتدائه قناع واق لساعات.. سائق يفقد الوعي أثناء القيادة ويتعرض لحادث

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في أحدث ظهور