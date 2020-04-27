مدير تعاقدات الاهلي السابق: صالح جمعة يقترب من الزمالك فى الميركاتو الصيفي





وقال عرابي فى تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك يفاوض صالح جمعة بقوة فى الوقت الحالي من أجل حسم ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأضاف أنه يجب على الأهلي التمسك بصالح جمعة وعدم السماح بانتقاله إلى الزمالك خاصة إنه يعد واحدا من اللاعبين المميزين فى الكرة المصرية نتيجة القدرات الفنية المميزة التى يمتلكها.





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وأشار عرابي، إلى انه فى حال وجود رغبة فى رحيل صالح جمعة فإنه لابد أن يكون على سبيل الإعارة لأحد الأندية وليس على سبيل الرحيل النهائي.





يذكر أن صالح جمعة يعيش أياما صعبة داخل النادى الأهلي فى الوقت الحالي بعد خروجه بشكل تام من حسابات الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة رينيه فايلر.