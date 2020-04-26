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رياضة

بعد واقعة الثعبان والزمالك.. عيد عبد الملك يرد على معلول

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:02 م
علي معلول
علي معلول
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عمرو الحلواني
رد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، على علي معلول، لاعب النادي الأهلي، والذى ظهر ببرنامج رامز جلال أمس، السبت، وأكد عدم رغبته فى اللعب إلى الزمالك مهما كان الأمر.

واستعان أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، بفيديو قديم لحازم إمام، نجم القلعة البيضاء الأسبق، للرد على علي معلول، والذى فضل اللدغ من الثعبان على التوقيع لنادى الزمالك.

ونشر عيد عبد الملك الفيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" لحازم إمام خلال قبوله توقيع عقاب اعتراف بأحد الأمور الشخصية مقابل عدم ارتداء قميص الأهلي في البرنامج.

ويعد أحمد عيد واحدا من نجوم الزمالك السابقين، والذى يشتهر بحبه الشديد للزمالك.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن مؤخرا تمديد إيقاف النشاط الكروي في مصر حتى منتصف مايو، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
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