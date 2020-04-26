مرتضى منصور يقطع علاقته بقناة الزمالك

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مقاطعة قناة ناديه، رافضًا إجراء أي مداخلات هاتفية بسبب خلافات مع إدارتها في الفترة السابقة، حتى إشعار آخر.





وجاء هذا القرار، بعد ملاحظته وجود تعمد في قطع الصوت عليه خلال مداخلاته ببرنامج "زمالكاوي" الذي يقدمه خالد الغندور وطارق يحيى، خوفًا من أي تجاوزات.





كما غضب رئيس الزمالك، من قرار إدارة القناة بعدما رفضت ظهوره في حلقة على الهواء مباشرة ، الأسبوع الماضي، وتسجيلها وإذاعتها في وقت لاحق.



