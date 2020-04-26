أخبار الرياضة.. مصير الدوري المصري.. وصدمة الزمالك بسبب قمة الأهلي
الأحد 26/أبريل/2020 - 07:32 ص
الاهلي والزمالك
نشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من خلال خاصية الاستورى.
كشف المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق عن احتمالية استئناف بطولة الدورى الممتاز بعد عيد الفطر المبارك.
تحدث حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن التهديدات التي أطلقها نادي الزمالك بشأن اتجاهه للمحاكم المدنية في أزمة الانسحاب من مباراة القمة أمام النادي الأهلي.
سلط المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق الضوء على المعوقات التى تواجه استئناف بطولة الدورى المحلي فى مصر ودوريات العالم .
أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة أن اللجنة أعدت ملف كامل لاستكمال الدوري المصري مشددا ان قرار عودة البطولة سيادي وليس في يد اللجنه الخماسية.