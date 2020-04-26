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رياضة

اتحاد الكرة يصدم الزمالك بشأن قرار مباراة القمة.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:25 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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عمرو ابوبكر
تحدث حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن التهديدات التي أطلقها نادي الزمالك بشأن اتجاهه للمحاكم المدنية في أزمة الانسحاب من مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم خلال هذا التوقيت اعتبار الأهلي فائزًا بهدفين دون رد مع خصم ثلاث نقاط من نادي الزمالك بعد نهاية الموسم لعدم ذهاب الفريق الأبيض إلى ملعب المباراة.

وأكد الزناتي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" أن الزمالك ليس من حقه اللجوء للمحاكم العادية، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنع ذلك بجانب لائحة الاتحاد المصري في بند المادة رقم 45".


وقال: "ما السند الذي سيلجأ إليه الزمالك في هذه الأزمة؟، لا يوجد قوة قاهرة تمنع الفريق من الذهاب لخوض المباراة"، مضيفًا: "بعد قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في المرة الأولى اتخذت قرار الاستقالة بسبب إنني وعدت بعدم تأجيل أي مباراة، إلا أنني تفهمت الموقف بسبب أن التأجيل جاء لظرف أمني. 


وأوضح حسام الزناتي أنه لا يوجد مبرر لانسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي في مسابقة الدوري، مشددًا على عدم تأجيل أي مباراة في الدوري منذ أول يوم تولوا فيه المهمة، ومباراة الأهلي والزمالك مؤجلة من الأسبوع الرابع، فلم يكن يوجد داعي لتأجيلها مرة أخرى.
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