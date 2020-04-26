الكاف يحسم مصير إلغاء دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية



أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجدل المثار حول إمكانية إلغاء مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية خلال الموسم الكروي الجاري نتيجة انتشار فيروس كورونا الخطير.



وكانت الأيام الماضية شهدت أنباء تشير إلى إمكانية إلغاء مسابقتي دوري الأبطال والكونفيدرالية نتيجة تسلسل فيروس كورونا الخطير إلى إفريقيا بشراسة فى الفترة الأخيرة الماضية.



ونفي الاتحاد الإفريقي جميع التقارير التى تشير إلى وجود اتجاه لإلغاء المسابقة فى ظل الرغبة الكبيرة على استكمال المسابقتين مثلما يحدث فى المواسم الماضية.



وحدد الكاف مواعيد مبدئية جديدة لإقامة الدور قبل النهائى من منافسات بطولتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، واستقر الكاف على إقامة مباريات الدور قبل النهائى من منافسات الأبطال بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء خلال أواخر شهر يونيو المقبل.





وفى حال عدم استقرار الأوضاع بالنسبة للسيطرة على كورونا فإن الكاف استقر على إقامة الدور قبل النهائى من أبطال إفريقيا والكونفيدرالية خلال شهر يوليو، وفى حال استمرار تفشي الكورونا حدد الكاف شهر أغسطس كخيار أخير لإقامة نصف النهائى.





واتخذ الكاف قبل عدة أيام قرارا رسميا بتأجيل منافسات الدور قبل النهائى من بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى آجل غير مسمى والتى كان من المقرر إقامتها فى شهر مايو المقبل، وقرر تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بخصوص الفيروس المنتشر.





يذكر أن الكاف قرر تعليق جميع الأنشطة والبطولات الخاصة به فى الوقت الحالى وقرر تأجيل منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2021 بجانب تأجيل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين، بالإضافة إلى غلق مقر الكاف بالقاهرة كإجراءات وقائية لمواجهة كورونا.

وكان مسئولو النادي الأهلى والزمالك يعيشون حالة كبيرة من الرعب خوفا من عدم استكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا، خاصة بعد صعود الفريقين إلى منافسات الدور قبل النهائى وقطعهما شوطا كبيرا نحو التتويج باللقب القارى الكبير.