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رياضة

خناقة بين مرتضى منصور وأيمن حافظ وراء الإطاحة به من الجهاز الفني

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:23 م
مرتضي منصور وايمن
مرتضي منصور وايمن حافظ
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن سبب إقالة أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة بالنادي خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن خلافا حادا نشب بين رئيس الزمالك مرتضى منصور وبين أيمن حافظ تسبب في قرار الإطاحة بالأخير.

وأضاف المصدر أن وقتها طلب رئيس نادي الزمالك من نائبه المستشار أحمد جلال إبراهيم بإخطار أيمن حافظ بتوجيه الشكر له ورحيله عن منصبه بالنادي الأبيض.

وشدد المصدر على أن عودة أيمن حافظ قد تكون واردة في الفترة المقبلة في ظل علاقته القوية بمرتضى منصور.

وقرر اتحاد الكرة المصري تعليق الدوري والأنشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية.
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