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رياضة

أول رد رسمي من الأهلي بعد تصريحات علي معلول في برنامج رامز مجنون رسمي

السبت 25/أبريل/2020 - 09:00 م
رامز وعلي معلول
رامز وعلي معلول
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حسن العمدة
علق النادي الأهلي علي تصريحات علي معلول نجم الفريق ومنتخب تونس خلال لقائه فى برنامج رامز مجنون رسمي .

ونشر الأهلي عبر الصفحة الرسمية " فيس بوك" ، "معلول في كل قلب أهلاوي".

وظهر النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، اليوم السبت،  في برنامج المقالب"رامز مجنون رسمي"، مع الفنان رامز جلال.

وعند تعرضه للمقلب، هدد رامز جلال معلول بأن يحضر له ثعبان ، فخاف معلول بشكل كبير وطالبه بإبعاده، ليرد رامز أنه يمكن أن يمضي معلول لنادي الزمالك بهذه الطريقة، لكن معلول رد عليه قائلًا:" لا هات التعبان.. التعبان أهون ."

وقاد معلول فريقه الأهلي للتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصائه نادي صن داونز الجنوب إفريقي في دور ربع النهائي.

يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لمنتصف شهر مايو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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