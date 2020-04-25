شاهد.. صدمة علي معلول بعد رؤية رامز جلال

دخل علي معلول نجم النادي الأهلي في حالة صدمة، بعد ظهور رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامج " رامز مجنون رسمي "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر".





وقع علي معلول لاعب النادي الاهلي ومنتخب تونس، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.





ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويوجه رامز جلال، عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.





وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.