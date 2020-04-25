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توك شو

علي معلول ضحية رامز مجنون رسمي .. الحلقة الثانية

السبت 25/أبريل/2020 - 06:45 م
علي معلول
علي معلول
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هاني حسين
وقع علي معلول لاعب النادي الأهلي ومنتخب تونس، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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