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توك شو

هزارك بايخ.. علي معلول يعلق على مقلب رامز جلال.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 07:12 م
علي معلول
علي معلول
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هاني حسين
بدأ رامز جلال في تنفيذ مقلبه في على معلول لاعب النادي الأهلي في برنامج " رامز مجنون رسمي"، وبدأ في  تحريك الكرسي صعودا ونزولا
وردد على معلول  :" لا يا رامز مش كده لا".

وحاول على معلول ضرب رامز جلال وهو مقيد في الكرسي، قائلا:" انت بتهرز هزار بايخ يا رامز".

وقع علي معلول لاعب النادي الاهلي ومنتخب تونس، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال 


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخير، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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