هل يجوز الدعاء بالنجاح رغم التقصير بالمذاكرة؟ أسامة قابيل: هتنجح إزاي

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن كل طالب أمامه قيمة جميلة اسمها الالتزام والمسؤولية، لافتا إلى أن الامتحان ليس “بعبع” يصنع الكثير من التخويف فى كل البيت لكنه مجرد أخذ بالاسباب واختبار لها.





وأضاف العالم الأزهري، خلال تصريح تليفزيوني: "الامتحان اللى يتعرض له الطلاب ده سهل والوقت بتاعه قليل، لكن امتحان الاخرة ده صعب كتير، شوف اللى يزحزح عن النار قد فاز، هو ده الفوز والهدف الحقيقى اللى كلنا لازم يحققها"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ".

وتابع: "لازم نغرس فى أولادنا قيمة المسئولية والاجتهاد، والأخذ بالأسباب هو السبيل الوحيد للنجاح، وليس الدعاء، يعنى ادعى لك وانت مش بتذاكر هتنجح ازاى".